Second tour des municipales le 28 juin : il faudra voter masqué

La date du 28 juin est encore susceptible de modifier si l'épidémie devait s'intensifier. Et ce scrutin ne se déroulera pas dans n'importe quelle condition. Fini les distributions de tracts, les portes à portes ou encore les réunions publiques. Le jour J, le masque sera obligatoire pour tous dans les bureaux de vote. Le 15 mars avait été marqué par un bond massif de l'abstention. Ce deuxième tour pourrait atteindre des records. Mais cette date fait-elle l'unanimité ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.