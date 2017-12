Second tour des élections territoriales en Corse : le taux de participation a été faible

Le second tour de l'élection de l'Assemblée territoriale unique de Corse s'est tenu ce dimanche 10 décembre 2017, avec un taux de participation de 16%. Soit deux points de moins que lors du premier tour où la liste commune des indépendantistes et des nationalistes était arrivée largement en tête. À Bastia, les bureaux de vote fermeront à partir de 18 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.