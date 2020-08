Secours : ces chiens qui sauvent des vies

Un chien possède un flair trente fois plus efficace que celui d'un homme. Que ce soit pour repêcher des vacanciers en détresse ou pour retrouver des disparus après une catastrophe, les chiens sont très utiles aux secouristes. Ce sont de vrais héros à quatre pattes, dressés pour sauver des vies. Ils suivent pour cela des entraînements impressionnants.