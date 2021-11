Sécu + mutuelle : le dispositif le plus équitable ?

Selon notre spécialiste économie, notre système sécu + mutuelle n'est ni très efficace, ni très économe. Et surtout, il n'est pas très juste, parce qu'il reste au seul salarié le bénéfice d'une bonne assurance santé. Pour les retraités, la couverture est moins bonne et les tarifs s'envolent, au point que les seniors à faibles revenus sont souvent contraints de renoncer aux soins à cause du reste à leur charge. Même chose pour les précaires et les indépendants. Une assurance unique permettrait de mutualiser les risques et de faire payer chacun en fonction de ses revenus. Mais une telle réforme aurait bien sûr un impact social considérable sur les 500 entreprises d'un secteur qui compte près de 100 000 salariés en majorité des mutuelles. Elles perdraient les 3/4 de leurs chiffres d'affaires. Impensable à la veille de l'élection présidentielle. Si le gouvernement agite aujourd'hui une telle perspective, c'est justement pour des raisons politiques. Les mutuelles prévoient d'augmenter leur tarif de 7 à 10% en 2022 selon leur fédération. Un mauvais coup pour le pouvoir d'achat des électeurs qui pourraient avoir le mauvais goût de se venger dans les urnes. Menacer les assureurs de la révolution, c'est une façon d'attendrir la viande, c'est-à-dire, de les inciter à refaire leurs additions. TF1 | Plateau F. Lenglet.