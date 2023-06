Sécurité, bidonvilles, expulsions : quel bilan à Mayotte ?

Face aux pelleteuses ce dimanche dans la matinée, le ministre de l’Intérieur supervise la destruction des cases en tôle, appelées banga. D'ici à la fin de l’année, 1 250 devraient être rasées. Destinée à contrôler la délinquance qui ronge l’île, l’opération Wuambushu a pourtant connu des débuts difficiles, entre recours juridiques contre la destruction des bidonvilles et bras de fer diplomatiques avec les Comores sur l'expulsion de migrants illégaux. Pendant ces deux jours de déplacement, le ministre est venu défendre un premier bilan, -22% d’agressions, -28% d’atteintes aux biens et des arrivées de clandestins divisées par trois. Pour cela, le gouvernement a dû mobiliser 1 800 gendarmes et policiers pour maintenir l’ordre. À Mamoudzou cet après-midi, les habitants veulent croire à cette accalmie. Depuis deux mois, l’île vit au rythme de cette opération, indispensable, selon une élue de l’opposition. Il reste encore beaucoup à faire, l’accès à l’eau, à l’éducation ou encore à la santé reste très insuffisant, sur une île qui compte quatre fois plus d’habitants qu’il y a 40 ans. TF1 | Reportage A. Barth, C. Madi Ali