Sécurité des feux d’artifice : que dit la loi ?

Ce vendredi soir, Dominique Infanti est aux commandes du feu d'artifice de Basse-Ham en Moselle. Il veille aux moindres détails. Ce type d'événement est strictement encadré. Quelle réglementation pour les feux d'artifice ? L'artificier doit d'abord déposer un dossier à la mairie détaillant son projet. Le lieu précis est ensuite déterminé avec le maire. La distance de sécurité dépend de la puissance des artifices utilisés. Et c'est à la préfecture de donner ou non son autorisation. Les dernières obligations concernent la météo. Aucun tir ne peut avoir lieu en cas d'orage ou si le vent est supérieur à 54km/h. Une fois les règles déterminées, quels contrôles ? L'artificier doit vérifier son matériel. Il s'assure également que les barrières installées par la ville respectent la distance de sécurité, validée par la préfecture. Guillaume Lecoq, entreprise "Soirs de fêtes", exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Il a parfois constaté des erreurs. Les accidents sont-ils fréquents ? Il semble que non. Quinze mille feux d'artifice sont tirés chaque année, et depuis 2013, trois ont provoqué des accidents graves. Le plus marquant est celui de Collioure dans les Pyrénées-Orientales il y a trois ans. Treize personnes avaient été blessées. Jeudi, pour la première fois depuis dix ans, un feu d'artifice a fait deux victimes dans le public à Cholet. TF1 | Reportage C. Casanova, C. Gerbelot