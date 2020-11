Sécurité globale : retour sur les manifestations à Paris

À Paris, la manifestation avait été jusqu'alors calme et pacifique. Mais à cause d'une minorité de casseurs, elle a fini par dégénérer dans la violence. Le passage à tabac d'un CRS en est devenu le symbole. L'agent a été roué de coups par une demi-douzaine de manifestants cagoulés et déchaînés, mais il s'en est sorti grâce à ses collègues. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été blessés. Un photographe indépendant d'origine syrienne a également été victime de violences samedi soir à Paris. Il a été gravement blessé au visage par, semble-t-il, un coup de matraque des forces de l'ordre. Taguer les caméras de surveillance n'aura pas empêché les arrestations. En tout dans la capitale, une quarantaine de casseurs ont été interpellés. Certains sont bien connus des autorités et d'autres sont un mélange de petits délinquants de cités et d'autoproclamés défenseurs des libertés. Plusieurs d'entre eux pourraient être jugés dès lundi. La justice, elle, devra alors dire si le retrait de l'article 24 était bel et bien sa priorité.