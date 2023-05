Etats-Unis : comment les écoles américaines se transforment en forteresses

Depuis deux mois, les élèves d'un lycée d'Akron dans l'Ohio sont tenus d'arriver un peu plus tôt le matin. Car désormais, comme à l'aéroport, ils doivent passer par une fouille complète de leurs affaires. Sous la surveillance de deux agents de police affectés au lycée, le dispositif est géré directement par les enseignants et les surveillants. Plus étonnant encore, toutes les portes et fenêtres sont protégées par un film invisible. Des salles de classe à la cafétéria, les bâtiments sont surprotégés grâce aux 155 caméras de surveillance dernier cri. Des boutons d'alerte sont également disséminés sur l'ensemble du site. Ils mettent en lien direct les enseignants et les surveillants avec la police. En tout pour ses 44 écoles, le district scolaire d'Akron a déjà dépensé en 2023 quatre millions d'euros. Et il va continuer à investir. Rien que cette année, on a déjà enregistré 124 incidents impliquant des armes à feu en milieu scolaire. En 2022, c'est notamment la fusillade d'Uvalde au Texas qui va inciter de nombreux établissements à agir. En 2021, les écoles, collèges et lycées américains ont dépensé plus de trois milliards d'euros en matériel de sécurité. À défaut d'une législation sévère contre les armes, les écoles américaines font le pari de la sécurité à tout prix. Près de 65 % des établissements du pays sont désormais équipés de systèmes d'alerte. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, A. Kessener