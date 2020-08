Sécurité : Niger, un pays sous la menace terroriste

Kouré, la région où a eu lieu l'attaque contre les touristes français ce dimanche, se situe au sud-ouest du Niger. Près de 1 500 ressortissants français vivent dans ce pays. Dans ses conseils aux voyageurs, le Quai d'Orsay rappelle pourtant sans ambiguïté que les menaces terroristes restent élevées sur tout le territoire. Et pour cause, le pays se trouve au milieu d'une poudrière islamiste, entre le Mali et le Burkina Faso.