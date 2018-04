Quelle sécurité pour nos manèges ?

Les accidents de manège, comme celui survenu samedi 31 mars à Neuville-sur-Saône, sont rarissimes. Depuis 2005, six accidents mortels seulement s'étaient produits dans des fêtes foraines. C'est le résultat du renforcement des normes de sécurité après un drame survenu à la fête des Loges en 2007. La loi exige notamment un contrôle technique initial et périodique des manèges. Il doit être effectué par un organisme agréé par l'État. De plus, les forains doivent remplir un cahier des charges extrêmement rigoureux avant de pouvoir s'installer dans une ville. Par ailleurs, les exploitants vérifient rigoureusement chaque matin la fiabilité de leurs manèges pour assurer une sécurité maximale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.