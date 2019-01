Sécurité : on a testé les serrures intelligentes

Deux-tiers d'entre nous ont équipé sa maison d'une alarme, d'une caméra ou d'une porte blindée. Surveiller son domicile devient de plus en plus facile avec un smartphone, mais aussi grâce aux matériels de professionnels qui s'invitent chez les particuliers. Même en étant absent, le propriétaire peut être immédiatement alerté en cas de présence de rôdeurs. Il pourra même les surveiller. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.