Sécurité routière : certains cyclistes roulent mal éclairés

On les appelle les ninjas. Ce sont les cyclistes difficiles à distinguer dans la circulation. Ils sont nombreux à rouler sans lumière. En ville, certains pensent que l'éclairage public suffit. La pratique touche même des livreurs qui circulent pendant des heures la nuit tombée. Avec la baisse de luminosité ces prochains jours, les risques s'accentuent. "Pile au moment du changement d'heure, il y a un pic des accidents pour les piétons et vélos", a affirmé Frédéric Kroff, porte-parole de l'association Mieux se déplacer à bicyclette. Vous pouvez multiplier les éclairages. Pour éviter une amende pouvant atteindre 38 euros, il y a des obligations. La réglementation impose seulement quelques équipements : deux éclairages placés à l'avant et à l'arrière, puis un gilet réfléchissant pour ceux qui circulent hors agglomération. Lumière ou vêtement, il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts. En moyenne pour s'équiper, comptez une dizaine d'euros. Sinon, il est recommandé de finir à pied pour plus de sécurité.