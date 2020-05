Sécurité routière : deux fois moins de morts sur les routes pendant le confinement

Depuis le début du confinement, les Français se sont beaucoup moins déplacés. Les forces de l'ordre et les radars automatiques ont constaté une hausse des grands excès de vitesse, +16% par rapport à la même période l'année dernière. Ce qui explique les accidents graves, n'impliquant qu'un seul véhicule, car les routes étaient vides. Mais les contrôles renforcés partout en France semble avoir eu un effet dissuasif sur certains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.