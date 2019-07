Sécurité routière : les gendarmes procèdent à de nombreux contrôles

Les départs en vacances se multiplient et nombreux sont ceux qui empruntent les autoroutes. Bien que la majorité des automobilistes soient pressés d'arriver, ou de partir, les mesures de sécurité doivent être respectées. Paquetage mal arrimé, pression des pneus, clignotants, vitesse, téléphone au volant... les gendarmes procèdent à une vérification de tous ces points afin d'éviter les risques d'accident routier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.