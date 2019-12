Sécurité routière : pourquoi les élus locaux hésitent sur le retour des 90km/h ?

Il y a six mois, des élus locaux promettaient de faire repasser leurs routes à 90km/h. Depuis jeudi, ils pouvaient enfin abandonner les 80km/h, mais ne semblent pas presser. La peur d'être tenu responsable en cas d'accident mortel sur une route revenue à 90km/h, car un groupe d'experts encadre ce retour à l'ancienne limitation. Depuis, un vent de panique souffle sur les départements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.