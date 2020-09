Sécurité routière : quatre dos d'âne sur dix ne seraient pas conformes

C'est un chiffre étonnant. Quatre ralentisseurs sur dix ne sont pas aux normes dans notre pays. Et pourtant, ils ont parfois poussé comme des champignons dans certaines rues ces dernières années. Le rôle de ces dos d'âne est d'obliger les automobilistes à ralentir surtout près des écoles. Un objectif plutôt louable. Mais s'ils sont malfaits, ces ouvrages peuvent aussi être très dangereux. Nos journalistes ont enquêté.