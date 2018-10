Sécurité routière : le radar est-il toujours aussi efficace ?

Les flashs automatiques font partie de nos paysages routiers depuis 2003. Quinze années plus tard, les radars sont au nombre de 4 700 dans le pays. Et bien qu'ils énervent souvent les automobilistes, leur efficacité est prouvée en matière de sécurité routière. Entre 2003 et 2012, ils ont permis de sauver 23 000 vies. Et de 89 km/h, la vitesse sur les routes s'est réduite à 79 km/h. Côté budget, les radars rapportent beaucoup d'argent à l'État. Le pactole s'est élevé à 1,013 milliard d'euros en 2017 et 1,230 milliard est attendu en 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/10/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.