Sécurité routière : trop d'écran au volant

Dans la vidéo en tête de cet article, une automobiliste en train de téléphoner au volant a été arrêtée par les gendarmes. Malgré sa bonne humeur, elle n'échappera pas aux 135 d'amendes et au retrait de trois points sur son permis. La seule peur du gendarme ne suffit visiblement pas à empêcher l'usage du téléphone au volant, et les derniers chiffres sont effrayants : un automobiliste sur douze et un chauffeur routier sur sept tiennent un téléphone en main en conduisant. Beaucoup d'entre eux ont une bonne excuse. Un réflexe quasi pavlovien qui peut provoquer le pire. Les automobilistes avec un téléphone vissé à l'oreille constituent la hantise des motards comme l'explique Karim Alioui, commandant de l'escadron départemental des Yvelines. "Les utilisateurs des deux-roues vous le diraient fréquemment, ils en ont ras-le-bol des automobilistes qu'a plus le nez sur le téléphone que sur la route. Donc, pas de pédagogie sur le téléphone. On est intransigeant", dit-il. Autre interdiction souvent méconnue, l'utilisation des oreillettes et des écouteurs. Plus accablant encore, un chauffeur routier sur quatre regarderait la télévision tout en conduisant. "Un camion ça va moins vite qu'une voiture, évidemment ça va à 80 km/h ou 90 km/h, mais ça pèse jusqu'à 40 tonnes. Donc vous imaginez les conséquences en cas d'accident. Ils ont moins d'accidents, mais quand ils ont d'accident, les accidents sont beaucoup plus graves", explique Christophe Boutin, délégué général de l'Association des Sociétés Françaises d'Autoroutes (ASFA). Le téléphone portable multiplie par trois le risque d'accident sur nos routes. Il est impliqué dans un accident mortel sur huit.