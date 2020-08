Sécurité routière : un refus d’obtempérer toutes les demi-heures

Les refus d'obtempérer se multiplient dans l'Hexagone. Les forces de l'ordre en enregistrent environ 25 000 par an. Ces délits de fuite sont la plupart l'œuvre de personnes dites sans histoire. Les automobilistes prennent la fuite pour des motifs parfois dérisoires en prenant des risques démesurés. Les gendarmes savent que chaque contrôle peut dégénérer. Ils ont donc appris à être plus prudent.