Sécurité sociale : une escroquerie à 21 millions d'euros

Il y a deux mois, Mandy Di Nunzio était la victime d'une escroquerie presque parfaite. Elle a fait soigner son fils pour un problème aux yeux dans un centre Alliance Vision. La consultation est expéditive, dit-elle, et pourtant sa facture présente plusieurs actes médicaux. Elle aurait pu ne pas s'en rendre compte, puisque c'est la Sécurité sociale qui paie, mais un autre médecin va lui mettre la puce à l'oreille. La mère de famille fait partie des patients nombreux, dont le groupe se serait servi pour mettre au point sa fraude au tiers payant. La technique est simple, des actes fictifs sont facturés. C'est impossible de repérer cela au premier coup d'œil, puisque leur intitulé est trop évasif et que le patient n'a pas de reste à charge. Pour la Sécurité sociale, ce sont des centaines d'euros de dépensés. Une cellule d'enquête de l'Assurance maladie est chargée de traquer ces anomalies et elle s'est rendu compte que ces fraudes ont coûté 21 millions d'euros à l'État, et donc aux contribuables. TF1 | Reportage D. de Araujo, A. Flieller, F. Leeknegt