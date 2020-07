Ségur de la santé : un accord à 7,5 milliards d'euros

Les syndicats hospitaliers ont approuvé vendredi les accords du Ségur de la santé. Le premier concerne les médecins. Si ils s'engagent à travailler exclusivement à l'hôpital public, leur prime passera de 490 euros à 1 000 euros brut par mois. L'autre accord concerne tous les autres personnels hospitaliers. Qu'ils soient soignants ou administratifs, ils toucheront 183 euros net de plus par mois. Une revalorisation salariale inédite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.