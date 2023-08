Seine-Saint-Denis, un incendie en cours dans un immeuble

L’incendie s’est déclaré à dix heures ce samedi matin, tout en haut d’un immeuble d’habitation dans la cité Maurice Thorez. Une personne est morte et les secours recensent plusieurs blessés. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Environ 195 pompiers sont déployés, et 60 engins sont présents tout autour de l’immeuble. De fortes fumées s’échappent. La préfecture a demandé aux voisins de garder leurs fenêtres fermées. Un centre d’accueil a été mis en place dans un gymnase à quelques rues de l’immeuble. La cause de l’incendie reste encore inconnue. TF1 | Reportage J. De Francqueville