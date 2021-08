Séisme à Haïti : des centaines de morts et de disparus

En plein chaos, le souffle fragile de l'espoir. Coincée sous des blocs de béton, une jeune femme est extraite des décombres. Quelques secondes après, un enfant est, lui aussi, sauvé. Depuis 24 heures, ces scènes de recherche désespérée se multiplient à Haïti. Mais les sauveteurs improvisés retrouvent malheureusement plus de morts que de rescapés. Par son intensité et sa durée, le séisme a surpris tout le monde. D'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter, la secousse s'est produite près de Saint-Louis-du-Sud situé à quelques 160 km de Port-au-Prince. Elle a été ressentie partout dans le pays, mais c'est dans la ville de Cayes, à quelques kilomètres de l'épicentre, que les dégâts sont les plus importants. Symbole de cette dévastation, l'église de la ville est en partie éventrée. Dans tout le sud de l'île, des bâtiments par centaine se sont effondrés. Les rescapés restent dehors pour ne pas subir les nombreuses répliques. Le Premier ministre haïtien veut tirer les leçons du passé. Il appelle alors à beaucoup de solidarité.