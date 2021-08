Séisme à Haïti : le bilan s'alourdit à 724 morts

Le séisme d'une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter a eu lieu hier dans le sud-ouest du pays. À 160 km de la capitale Port-au-Prince, la ville des Cayes est l'une des plus touchées. "J'ai senti un mouvement en marchant. J'ai regardé devant moi et j'ai ressenti la terre bougée. J'ai vu que tout tombait et quand je rentrais chez moi, j'ai réalisé l'étendue des dégâts", raconte une habitante. Sur cette vidéo amateur en tête de cet article, une église a été complètement endommagée par la puissance du séisme. La façade menace de s'écrouler et l'arrière du bâtiment est éventré. De très nombreuses habitations ont été démolies et leurs occupants se retrouvent désormais sans abri. L'ONG "Care" essaie de leur venir en aide en matière de tentes, d'eau potable et de nourritures. Mais l'acheminement de ces aides reste un problème car, pour l'instant, il est très difficile d'accéder aux zones dévastées. Les routes sont endommagées voire coupées. Les Haïtiens ont tous en tête le séisme de 2010. Il avait causé la mort de 200 000 personnes. Cette fois encore, les rares hôpitaux sont débordés, des premiers soins prodigués en pleine rue, et la situation pourrait encore s'aggraver. D'ailleurs, la tempête tropicale Grace pourrait frapper l'île en début de semaine. Des pluies torrentielles y sont attendues dans les prochaines heures.