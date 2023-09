Séisme au Maroc : de quoi les rescapés ont-ils besoin ?

Les habitants d'Ouirgane sont complètement livrés à eux-mêmes et se débrouillent entre eux. Des tentes blanches ont été données par un habitant du village, qui travaille dans l'événementiel. Mais il n'y en a pas pour tout le monde et donc, de nombreuses familles dorment encore à même le sol, sur des tapis, sur des couvertures. Voilà ce qui manque, de quoi dormir un petit peu plus confortablement. Et puis surtout, des produits d'hygiènes, des couches, du lait pour bébé, des médicaments. Il y a beaucoup de personnes âgées. Parfois, il manque juste un paracétamol et bien sûr de la nourriture. Les bénévoles qui distribuent à manger dans les villages touchés dans les montagnes de l'Atlas n'en n'ont pas pour tout le monde. C'est la situation d'un seul village, mais il y en a des dizaines dans ce cas-là où désormais, tous les habitants manquent de tout. TF1 | Duplex S. CHEVALLEREAU