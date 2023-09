Séisme au Maroc : les aides se mettent-elles en place ?

La toute première aide au séisme du Maroc vient d'arriver, mais sous la forme de tentes jaunes fournies par la sécurité civile marocaine. Il n'y a rien d'autre pour l'instant, pas de nourritures, pas de couvertures. Il n'y a plus d'eaux et d'électricité dans les villages et le secteur montagneux de l'Atlas. Pour l'instant, les gens doivent encore se débrouiller par eux-mêmes. Si l'aide d’État met autant de temps à s'acheminer jusque-là, c'est souvent parce que les routes d'accès sont compliquées. Parfois, il y a des éboulements dus au séisme. On compte aussi sur les initiatives privées. Il y a l'entraide entre les habitants, mais aussi des gens de l'extérieur qui parviennent à venir jusqu'à ces coins reculés. Ce dimanche après-midi, un groupe de Français expatriés au Maroc a décidé de s'organiser et d'aller au supermarché. Ils veulent remplir les coffres de voitures et venir avec toutes sortes de denrées à distribuer à tous ceux qu'ils pourront, pour les soulager un peu. TF1 | Duplex M. SCOTT