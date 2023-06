Séisme dans l'Ouest : des maisons devenues inhabitables

Ils quittent leur maison sans savoir s'ils la retrouveront un jour. Les affaires de toute une vie pour Sylvain, du moins celles qui ont résisté aux secousses d'une rare violence. Leur bâtisse de 200 ans menace de s'écrouler. Les fondations dépourvues de structure en fer ne respectent pas les normes actuelles. "Je me sens désemparé. En l'espace de dix secondes, les murs se sont écartés de 10 cm. Ça fait mal au cœur", déplore-t-il. Il a été évacué vendredi soir comme la quasi-totalité des habitants, abasourdis. Le village n'avait jamais connu une telle catastrophe. Quelques secondes seulement de séisme qui leur ont paru des heures. Partout, des fissures font parfois le tour des maisons. Une secousse trop forte et le clocher de l'église pourrait s'effondrer. Près de 50 pompiers inspectent encore les dégâts, maison par maison. Bilan provisoire samedi soir, près de 80 foyers inhabitables à La Laigne. Difficile à entendre pour Tony, il venait tout juste de rénover sa maison. "Il y a des tableaux accrochés au mur, tout est par terre, il y a des bouts de verre partout, les cheminées sont par terre, comme s'il y a une guerre à la maison. Ça a duré dix secondes et on perd tout", raconte-t-il. Les forces de l'ordre doivent rester vigilantes. De nouvelles répliques sont attendues dans la semaine. Par précaution, des pompiers installent maintenant des bâches sur certaines toitures, car la pluie tombe par averse et pourrait s'infiltrer dans les fissures. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arfel