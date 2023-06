Séisme dans l'Ouest : des secousses ressenties de Nantes à Poitiers

À 18H38 précise, un tremblement de terre vient de surprendre Bruno Chevallereau, un habitant de la ville, dans son bureau à Niort (Deux-Sèvres). Il a entendu un bruit très sourd, des murs qui tremblent, comme si les étages allaient s'écrouler. Dans le centre-ville, un immeuble est fragilisé, tout près de l'épicentre. À quelques kilomètres de là, un cadre photo tombe dans le salon de Charlotte Portron, habitante de Ferrières (Charente-Maritime). Elle et sa famille se sont aperçues que tous les voisins étaient dehors, tous en train de s'interroger et se disaient que c'était un tremblement de terre. Ce séisme était alors ressenti à des centaines de kilomètres à la ronde, jusqu'à Angers, Nantes ou en Vendée où des clients ont entendu une secousse dans un café. Pour l'heure, on ignore la puissance exacte de ce tremblement de terre, enregistré, semble-t-il, à une faible profondeur. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Payro, N. Hesse