Séisme dans l’Ouest : une grosse frayeur et des dégâts

Elle menace de s'effondrer à chaque instant. Escorté par les pompiers, cet habitant découvre sa maison après le séisme, ce samedi matin. Ils ont pour mission de déterminer si elle est toujours habitable. Vendredi soir, la quasi-totalité du village de La Laigne est évacuée, les habitants traumatisés. "On aurait dit que c'était un avion qui s'était écrasé sur la commune... un gros bruit assourdissant. Les gens hurlaient, les enfants criaient. C'était impressionnant, ça faisait vraiment peur", nous raconte ce couple. Bilan ce matin : au moins plusieurs maisons sont fissurées, parfois même effondrées. Le clocher de l'église menace, lui aussi, de céder. Solidaire, ce voisin apporte le petit-déjeuner, mais difficile de remonter le moral de certains. Un autre couple n'a pu récupérer qu'un pot pour leur bébé. On compte au total près d'une cinquantaine de pompiers déployés, chargés aussi de surveiller les quelques imprudents, d'autant que d'autres répliques se font sentir au moment même du tournage. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Hesse, C. Arfel