Séisme en Syrie : le difficile accès aux victimes

Les secouristes sont de plus en plus impuissants à sauver des vies en Syrie. Un père à qui l'on remet le corps de son garçon de quatre ans se confie : "En Turquie, ils reçoivent tout. Nous, personne ne vient nous aider". Les secouristes syriens continuent de rechercher des survivants dans les décombres. À la frontière avec la Turquie, cette zone est difficile d'accès. Il s'agit d'une région de conflit entre l'opposition et les partisans du régime de Bachar el-Assad. Il est difficile d'accéder à Alep ou Idleb. La Croix-Rouge, sur place depuis des années, a pu distribuer les kits disponibles destinés initialement aux victimes de la guerre. Dans une région où l'on compte des millions de déplacés liés à la guerre, il faut mettre à l'abri les rescapés du séisme, comme ces 500 familles qui dorment dans un gymnase à Lattaquié. L'OMS annonce l'arrivée des premières aides internationales d'urgence, 30 tonnes d'aides à partir de ce dimanche. Samedi, le président Bachar el-Assad accablait la communauté internationale tout en félicitant la Russie pour l'aide apportée par avions-cargos militaires dans ce territoire où l'on compte des milliers de morts. Les cimetières sont agrandis à la hâte et on construit des centaines de nouvelles tombes. TF1 | Reportage G. Bellec, G. Sellem