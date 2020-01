Séisme : la Turquie de nouveau durement touchée

Un séisme de magnitude 6,8 sur l'échelle de Richter a secoué l'Est de la Turquie vendredi soir. La secousse a été ressentie jusqu'en Syrie et en Irak. Après une nuit de recherches, le bilan fait état d'au moins 21 morts et d'un millier de blessés. Les nombreux sinistrés, eux, doivent aussi faire face à des températures glaciales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.