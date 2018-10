Séisme : la terre a tremblé en Bretagne

Dans la nuit du 27 octobre 2018, un séisme de magnitude 3,6 sur l'échelle de Richter a été enregistré en Bretagne. L'épicentre était situé près de Saint-Nicolas-de-Redon. La secousse n'a pas fait de dégâts mais elle est l'une des plus importantes de l'année dans la région. Les habitants racontent ce qu'ils ont ressenti. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.