Séisme : un barrage menace de céder

Il est impossible de ne pas la remarquer depuis les airs. Il y a une fissure de plusieurs dizaines de mètres sur le barrage. Le séisme a fragilisé la structure qui retient 53 millions de mètres cubes. Plusieurs villes se trouvent à contrebas du barrage. Et depuis que les médias turcs ont révélé l'existence de la fissure, l’inquiétude grandit chez les habitants. Ils ont déjà tout perdu. Cela fait quatre jours qu’Aïcha et ses enfants vivent sous une tente, leur maison s’est effondrée. Le risque que le barrage cède est une nouvelle source d’angoisse. Ils partagent la tante avec deux autres familles. Demet ne peut s’arrêter d’imaginer le pire. Au milieu des gravats, dans un village qu’ils ne reconnaissent plus, la menace d’une deuxième catastrophe résonne comme une malédiction chez les habitants. “On a très peur, on frôle tout le temps la mort finalement. On s'habitue aux problèmes qui s’additionnent”, se confie l’un d’entre eux. Les autorités locales ont appelé les habitants à la prudence. Les premiers concernés savent déjà qu’ils ne pourront rien face à plus fort qu’eux. TF1 | Reportage R. Reverdy, S. Chevallereau