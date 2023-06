Séisme : un phénomène d'une rare intensité

Les images et le son des caméras de vidéosurveillance témoignent de la puissance du séisme. Entre le 16 juin 2023 soir et le 17 juin 2023 matin, trois tremblements de terre ont été ressentis dans l'ouest de la France. À 18 heures 38, le 16 juin, premier séisme d'une magnitude de 5,8. Puis, à quatre heures 27, au matin du 17 juin, une réplique de 5,1 et une seconde de 3,7, à neuf heures 31. L'épicentre du séisme se situe proche du village de Cram-Chaban. Cette dernière fait partie d'une zone, dans l'ouest de la France, traversée par de très nombreuses failles souterraines. Les petites secousses y sont fréquentes, bien moins les séismes importants. Nous avons pu suivre une équipe de chasseurs de séismes. À la suite du fort tremblement de terre, les scientifiques recherchent des endroits calmes, pour enregistrer, grâce à des appareils appelés des sismomètres, les répliques du séisme. Enregistrer les secousses permet ensuite de mieux comprendre les mouvements des failles géologiques encore très actives. Selon eux, le séisme du vendredi 16 juin 2023 est peu profond, un à cinq kilomètres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, P. Dumortier, J. Rieg-Boivin