Séismes en Californie : le "Big One" est-il pour bientôt ?

Les énormes secousses de ces derniers jours ont ravivé les inquiétudes des Californiens. De nombreux habitants ont décidé de se préparer au "Big One". Ce super séisme va avoir lieu, d'ici quelques années, le long de la gigantesque faille appelée San Andreas. Son épicentre pourrait être au sud de Los Angeles. Les précisions de nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.