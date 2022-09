Seize départs de feu en Charente : sur les traces d'un pyroman

Depuis jeudi soir, les pompiers ont compté les panaches de fumée depuis leur hélicoptère : seize. Autant de départs de feu quasi-simultanés sur un périmètre restreint. Il est par conséquent difficile de croire qu'il s'agit d'un accident. Tous les départs de feu ont eu lieu en bord de route. Sur une seule départementale, on en compte au moins quatre. L'un des feux est parti d'un tas de foin, à proximité d'une exploitation agricole. Son propriétaire, Henri Touzeau, est persuadé qu'il existe un coupable : "c'est honteux, la personne qui fait ça n'a rien dans la tête". "Ça me révolte, mais c'est certainement un malade. Il faut le soigner", poursuit-il. L'enquête devra déterminer s'il y avait un ou plusieurs incendiaires. Un hélicoptère de la gendarmerie vient de survoler la zone brûlée. À son bord, une enquêtrice spécialisée en identification criminelle sur les incendies. Tous ces éléments s'inscrivent dans une large enquête de gendarmerie sur l'ensemble des feux de forêt recensés dans le Sud de la Charente cet été. Avec 42 incendies, c'est quatre fois plus qu'en 2021. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Souhaut