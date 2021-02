Seize millions de Britanniques vaccinés : quels effets sur l’épidémie ?

C’est une courbe plus qu’encourageante. Le nombre de contaminations au Royaume-Uni est en chute libre depuis un mois. Même observation du côté des hospitalisations. Trois fois moins importantes que le mois précédent. Est-ce donc un premier effet de la vaccination ? Les Anglais ont massivement vacciné depuis début décembre. Plus de seize millions de personnes , mais parmi elles, à peine 4% ont eu deux doses. Car le délai entre les deux injections y est plus long que dans l'Hexagone. Une autre tendance semble se dégager des données anglaises et pourrait répondre à une question cruciale. Le vaccin empêche-t-il la transmission du virus ? Après une dose de vaccin, la transmission est réduite de 66%, quel que soit l'âge. Ce résultat étonne docteur Simon Clarke, chercheur en microbiologie cellulaire à l'Université de Reading, Berkshire : "Le laboratoire AstraZeneca disait que son vaccin réduisait la transmission de 40% au mieux. Il faudra expliquer pourquoi aujourd'hui on a des résultats bien meilleurs". Ces très bons résultats doivent aussi se lire à la lumière du confinement en vigueur au Royaume-Uni depuis début janvier.