Semaine de 4 jours : la tentation des patronsvie

Semaine de 4 jours : la tentation des patrons

La semaine de quatre jours implique un allongement des journées de travail. Le principe est loin d'être un succès dans cette entreprise de marketing digital. Mais Nathalie elle n'a pas hésité : "ça m'apporte un confort et un meilleur équilibre vie perso et pro. Je ne reviendrais pas en arrière", dit-elle. Avec un week-end de trois jours et des journées travaillées plus longues, cette salariée estime être plus concentrée. Désormais, elle effectue 35 heures aux quatre jours au lieu de 39 avant. Un défi d'organisation pour le patron. "Chaque poste a un binôme obligatoire. Quand un n'est pas là, l'autre doit prendre la relève. Deux binômes ne doivent pas prendre la même journée d'absence". Le modèle ne concerne pas que les métiers de bureau. Guillaume, plombier chauffagiste, a trouvé il y a un an une entreprise qui lui permet d'en profiter aussi. Grâce aux quatre jours par semaine, son entreprise réussit à recruter sans problème dans un secteur pourtant en tension. Au total, 38 salariés sur 48 travaillent ici quatre jours. "Les quatre jours ne sont pas pollués par l'organisation de leur vie de famille", indique la directrice des ressources humaines Anne-Catherine Nyls. "Ça permet pour notre clientèle d'être présent plus longtemps sur une journée, mais moins longtemps en terme de jours", ajoute-t-elle. Mais attention aux potentiels effets néfastes à cause des journées trop denses. "Si vous avez une activité par exemple avec beaucoup de mouvements et que cette activité engage des troubles musculo-squelettiques. Le fait de l'exercer 10h par jour à la place des 8h va forcément avoir des conséquences sur le long terme", souligne Sophie Prunier-Poulmaire, maître de conférences en ergonomie à l'Université Paris-Nanterre. Travailler quatre jours par semaine reste minoritaire dans les entreprises françaises, mais de plus en plus y réfléchissent. Objectif : attirer les talents en proposant en quelques sortes des emplois du temps à la carte. TF1 | Reportage P. Gallaccio, C. Dixo, A. Malavaud, N. Hesse, S. Guerche, J.Y. Mey, S. Vignon, F. Soyer