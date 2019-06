Semaine du golfe du Morbihan : près de 1500 bateaux à la Grande parade

On ne peut assister à ce spectacle que tous les deux ans. Ce samedi 1er juin, des dizaines de milliers de spectateurs ont suivi la Grande parade de la Semaine du Golfe du Morbihan, de Port-Navalo à Locmariaquer. Au total, près de 1 500 bateaux sont venus du monde entier pour y participer, des voiliers pour la plupart. Une armada que nos reporters ont pu filmer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.