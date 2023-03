Semaine sociale : ce qui va mieux et ce qui va moins bien

Près de Marseille, il faut passer par plusieurs stations hors-service pour en trouver une ouverte, mais il faut faire la queue. Dans les Bouches-du-Rhône, encore une station sur deux manque de carburant. Malgré quelques réquisitions dans les raffineries, le rythme d'approvisionnement reste très ralenti. En France, en moyenne, une station sur six connaît des pénuries. Les tensions se concentrent sur les régions PACA, Île-de-France, Pays-de-la-Loire, où les pénuries concernent un tiers ou un quart des stations. Côté transport, attendez-vous encore à des avions annulés cette semaine comme à Toulouse, avec 20% d'annulation mardi et mercredi tout comme à Orly, à Marseille et à Bordeaux. Dans les gares, la SNCF prévoit aussi de fortes perturbations mardi. Les camion poubelles parisiennes peuvent à nouveau se décharger dans les trois incinérateurs de déchets, débloqués, soit grâce à des réquisitions soit grâce à la fin des mouvements de grève. Mais des syndicalistes sont venus filtrer et ralentir les camions. Selon la mairie de Paris, la situation s'améliore. Le stock de déchets non ramassés est passé de 9 800 tonnes hier à 7 828 tonnes aujourd'hui. Mais un nouveau préavis de grève dans une entreprise privée pourrait perturber le ramassage dans certains quartiers. TF1 | Reportage B. Augey, O. Levesque