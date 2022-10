Semaine sociale : y a-t-il un risque de contagion ?

Ce devait être une marche très politique, organisée par la Gauche contre la vie chère. Mais après 20 jours de mobilisation dans les raffineries, Jean-Luc Mélenchon et les siens comptaient bien à faire cet après-midi du dimanche un marche-pied pour la grève prévue mardi. Les syndicats n’avaient pas appelé à manifester, mais dans le cortège, quelques représentants sont quand même là, tous les yeux rivés vers la semaine à venir. Mardi pourrait être une journée de galère dans les TGV, TER, Thalys et Eurostar. La CGT et Sud Rail appellent, notamment les conducteurs à cesser le travail. Cette grève, qui pourrait être reconductible, inquiète les voyageurs. Ce devrait être mieux côté RATP. Le trafic sera quasi normal pour les Métros. Deux bus sur trois et deux RER sur trois devraient circuler en Île-de-France. Mais les appels à la grève se multiplient aussi dans la Fonction publique et dans l’Éducation nationale. Le fonctionnement des écoles, collèges et lycées devait être perturbés. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Guénégan, E. Josset