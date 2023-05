Seniors : pourquoi ils choisissent le temps partiel

Presque chaque matin de la semaine depuis trois ans, Kim se prépare pour son travail dans la cantine scolaire de sa commune. Sa tâche consiste à préparer et servir le déjeuner pour une cinquantaine d'enfants. Un travail physique qui n'effraie pas cette quinquagénaire de 56 ans, car Kim a de l'expérience. Avant ce petit boulot, elle a travaillé une bonne partie de sa carrière dans l'événementiel jusqu'à un burn-out il y a quelques années. Pour elle, se sentir "utile" et "reconnue" est une priorité au-delà de l'aspect financier. Aujourd'hui, ce travail à la cantine lui rapporte 380 euros par mois qui viennent en complément d'une pension d'invalidité. Comme Kim, de plus en plus de seniors se tournent vers le petit boulot. Valérie Grau a créé un site de mise en relation entre travailleurs en fin de carrière et employeurs. Aide à la personne, transport, missions de jardinage, les offres sont très variées sur le site seniorsavotreservice.com. Chaque année, 13 000 nouveaux candidats seniors s'inscrivent sur le site. Ces profils intéressent particulièrement les entreprises. D'autres seniors vont encore plus loin dans le temps partiel, comme Christelle. C'est elle qui décide de son propre emploi du temps. Elle est cliente mystère chez Smice. Une équipe de TF1 l'a suivi discrètement dans sa mission. Le principe est de tester la qualité d'un service à la demande d'un employeur. Ce jour-là, elle a vérifié les services d'un restaurant. Chaque mois, Christelle réalise une cinquantaine de missions différentes pour une rémunération en espèce ou en nature autour de 1 000 euros. Mais pour elle, l'important est ailleurs. Depuis plusieurs années, le nombre de seniors avec des petits boulots progresse, comme le taux d'emploi des 50-64 ans. En 2010, ils étaient 55 % à travailler. Aujourd'hui, ils sont plus de 65 %. TF1 | Reportage N. Robertson, M. Kouho