Sensations : dormir au milieu des animaux sauvages

Si vous avez toujours rêvé de dormir au milieu des animaux sauvages et de les regarder droit dans les yeux, pas besoin de partir en safari en Afrique. Le zoo de la Flèche, dans la Sarthe, propose des lodges installés directement dans les enclos. Une expérience inoubliable pour les visiteurs du parc animalier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.