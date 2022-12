Sensations fortes : l'homme volant

Ce n'est pas une étoile volante, mais un skieur volant. Ne le cherchez pas sur les pistes, mais dans les airs. Sur les toits des chalets, sur les câbles des télésièges… Valentin Delluc est speedrider. Une voile de parapente, des skis et une bonne dose de spectacles. Nous l'avons suivi à l'entraînement. Il vous fait trembler, son premier spectateur, son papa, frissonne aussi. Comme sauter d'une montgolfière à 2 600 mètres, en plein désert de Turquie. Slalomer entre les cheminées de fées de la Cappadoce à plus de 140 kilomètres-heures. Ses vidéos font le tour du monde. "Quand on poste une vidéo d'une minute trente ou deux minutes, ça m'a pris des mois d'entraînement, des années de préparation, des calculs sur des cartes, sur quels voiles utilisés”, a-t-il affirmé. Des mois de répétition pour un ballet. Une luciole qui éclaire de sa voile, le glacier des Bossons à Chamonix. La tête dans les nuages, mais les pieds sur terre. Et sait-on jamais si le père Noël a une panne de traîneau. Valentin peut le remplacer au pied levé. TF1 | Reportage G. Charnay Q. Russel