Sensations : le grand saut en famille

La falaise comme plongeoir. Mieux vaut ne pas trop réfléchir pour réussir à sauter. Un défi que s’est lancé cette maman venue du Pays Basque. Avec ses deux filles, elle ne recule devant aucune difficulté. Pendant une heure trente, les plongeons s’enchaînent, du plus simple au plus audacieux. À la nage, il faut rejoindre le rocher suivant, puis escalader pour monter de plus en plus haut. L’activité est accessible dès douze ans, et les enfants se lancent plus facilement que leurs parents. Le dernier saut, dix mètres de haut, est celui qui demande le plus de courage. Les participants sont encadrés par des sauveteurs en mer et aucun saut n’est obligatoire. Cet itinéraire au plus près des falaises permet de découvrir la côte autrement. Une randonnée aquatique où l’effort physique laisse place à l’émerveillement.