Sensations : les plongeurs de l'extrême se retrouvent à Saint-Raphaël

À peine trois secondes pour entrer dans l'eau à 85 km/h. Pour la première fois en treize éditions, les calanques de l'Esterel à Saint-Raphaël, accueillent cet événement international, le Cliff Diving ou le saut de falaise, réservé à l'élite des plongeurs du monde entier. Pour mieux apprécier la performance de ces athlètes, Orlando Duque, ambassadeur et plongeur Red Bull Cliff Diving, nous invite à sauter, mais beaucoup moins haut, à 10 mètres. En cadeau, une ascension à 27 mètres, l'équivalent d'un immeuble de neuf étages. Un saut réservé aux professionnels, car à cette hauteur, la moindre faute peut être dramatique. "Ce n'est pas un jeu, même pour les plongeurs professionnels, c'est très violent pour leur corps. Tu dois savoir exactement ce que tu fais", explique le plongeur professionnel. À chaque saut, les juges observent : le départ, la difficulté des figures et l'entrée dans l'eau. Après deux ans d'absence pour cause de pandémie, l'événement a pu réunir des centaines de personnes dans les calanques, venues admirer ces plongeurs de l'extrême.