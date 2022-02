Sensations : les skieurs volants

Comme une avalanche de couleurs, 73 voiles de speed riding s'élèvent dans le ciel pour un record du monde. Parmi les pilotes, Pierre, 88 ans, un courage hors normes. Il vole et ski depuis dix ans seulement. "De toutes les conneries que je n'ai pas pu faire quand j'étais gosse, je me plais à les faire maintenant. C'est quand même une petite drogue", dit-il. Entre le ciel et la neige, entre l'air et la terre, ils ne choisissent pas. Ce jour-là, à Val Fréjus en Savoie, Fred Fugen et Yoan Castagnoli, préparent leur prochaine descente. Ils pratiquent le speed ride, inventé il y a 20 ans. "Moi, je viens du parachutisme. En fait, on a déjà des petites voiles et du coup, on a eu l'idée de décoller avec nos petites voiles de parachute avec des skis", dit-il. Ils ont un vocabulaire bien particulier pour réaliser une chorégraphie à haute vitesse jusqu'à 140km/h. Mais nul besoin d'être un professionnel pour jouer avec le relief. En bas de la pente, ils ont tous la même émotion. "Quand on arrive ici, on se sent libéré, on est euphorique et on a envie d'une seule chose, c'est d'y retourner", affirme l'un d'eux. Toujours plus spectaculaire, le speed ride compte 5 000 pratiquants en France. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand