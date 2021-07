Sentiers de la Vésubie : la solidarité en marche

Sur ce sentier interdit et abîmé par la tempête, les randonneurs tentent de passer tous les jours. Pour reconstruire une passerelle, il faut héliporter une à une trois poutres de six tonnes, puis les déposer avec d’infinies précautions. Le budget prévu pour la réfection des chemins est de sept millions d’euros. Les sentiers sont essentiellement les vallées. "On a vu pendant la tempête que les sentiers de randonnée pouvaient être utiles quand il n’y avait plus les routes", explique un technicien. C’est par les chemins que les secours peuvent arriver. Des CRS sont en train de préparer la saison. Un peu plus loin, sur le sentier, la tempête a redessiné la montagne. Il va falloir restaurer plus de 1 100 km de ce sentier endommagés. Au cœur du parc national, les travaux doivent, la plupart du temps, se faire à la main, pierre par pierre. Ça avance lentement et les amoureux du Mercantour commencent à retrouver leurs marques. Ce sentier devrait ouvrir dans une semaine, pourtant les travaux vont encore durer deux ans. Pour les financer, le Parc du Mercantour lance un appel au mécénat.