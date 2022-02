Séparatistes russes : mobilisation générale

Depuis notre hôtel la nuit dernière, nous entendons des tirs à l’arme lourde. Ils résonnent jusqu’au cœur de Donetsk. Ce dimanche, quand nous traversons la ville, aucun habitant , aucune activité sauf ici dans cette rue. L’école est transformée en centre de recrutement de civils car c’est la mobilisation générale depuis samedi. Sergueï est volontaire pour aller “combattre les Ukrainiens” dit-il. Tous ces hommes veulent défendre leur Donbass pro-russe. Il y a même quelques anciens combattants comme Ivan. Liseron Boudoul, notre envoyée spéciale sur place, précise : “Tous les hommes qui s’engagent sont amenés directement avec ces bus sur leurs unités d’affectation. Certains d’entre eux vont rejoindre les fronts dans les heures qui viennent”. Le front, il n’est jamais loin ici. Et justement, les tirs reprennent. Nous sommes du côté de l’aéroport de Donetsk. Surpris, nous nous équipons rapidement. Il faut s’écarter rapidement de la voiture qui pourrait être prise pour cible car les tirs d’obus s’enchaînent. Ils proviennent des positions ukrainiennes à cinq kilomètres. Nous profitons d'un moment d'accalmie. Dans le quartier de Putilovka, des tirs résonnent encore. Natalia, l’épicière n’en peut plus. Alors que le front s’enflamme autour de Donetsk, les habitants se sentent de plus en plus seuls. La paix, ils n’y croient plus. T F1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot