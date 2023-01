Sept Français détenus en Iran : l'appel à l'aide des familles

De sa sœur, Noémi n’a reçu qu'un seul coup de fil en huit mois. Cécile Kohler découvrait l’Iran avec son compagnon. Elle est depuis détenue sans motif à Téhéran, dans l’attente de son procès. Les familles, dans l’angoisse, ont décidé de se rassembler et d’afficher aux yeux de tous les visages de leurs proches. Malgré les contre-indications du Quai d’Orsay, Jean-Michel a décidé de révéler l’identité de son fils, incarcéré douze jours après le début des concertations en Iran. Lorsqu’ils ont été arrêtés, la plupart de ces Français étaient en vacances, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, Benjamin Brière, Louis Arnaud et Bernard Phélan. La Franco-iranienne Fariba Adelkhah voyageait pour son métier de chercheuse. L’identité du septième otage reste inconnue. “On a tous essayé le silence, en espérant que les choses s'arrangent. On voit bien que cette stratégie n’a pas fonctionné. On a rien de concret depuis tout ce temps. Donc, maintenant, on élève notre voix. On voit bien qu’on est soutenus”, explique Blandine Brière. Ces Français sont qualifiés d'otages par le gouvernement. Leur libération immédiate a, une nouvelle fois, été demandée aux autorités iraniennes cette semaine. TF1 | Reportage A. Tassin, M. Simon